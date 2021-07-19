Стаціонарні дитячі табори на Тернопільщині відновили роботу. Наразі працює 7 закладів відпочинку. Їх атестують фахівці Національної сервісної служби України.

Загалом на Тернопільщині діє 10 стаціонарних дитячих таборів, 7 з них приймають дітей цього літа.

«Деякі табори не відновили діяльність через те, що змінилися власники. Вони були переведені на баланс громад. Торішній сезон, коли табори не працювали, негативно позначився, якщо судити з точки зору комерції. Але все ж так сім таборів відновили свою діяльність. Вони працюють з дотриманням карантинних вимог», – зазначив начальник сім’ї, молоді та іміджевих проектів області Андрій Човган.

Наразі на Тернопільщині проходить державна атестація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Цього літа, згідно плану затвердженого Національною соціальною сервісною службою України, атестації підлягають сім таборів.

Додамо, державна атестація є однією з форм контролю за діяльністю закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності та проводиться з метою оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.