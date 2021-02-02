На Тернопільщині інспектують пансіонати для громадян похилого віку, будинки-інтернати для осіб з інвалідністю та геріатричні будинки.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення області Наталія Найчук. Перевірка виявить, чи відповідають нормі умови проживання в таких установах.

У складі інспекції – поліціянти, рятувальники та представники облдержадміністрації. Вони виявили вже ряд порушень у соціальних установах.

«Минулого тижня облдержадміністрація спільно з органами МВС України та ДСНС розпочала перевірку діяльності приватних закладів, де перебувають особи похилого віку. Станом на сьогодні уже перевірено 39 закладів цієї категорії. За результатами перевірки складено 4 адмінпротоколи. Інші заклади також продовжує перевіряти управління ДСНС. Згідно з нормами, люди, які мають проблеми з руховим апаратом, повинні розміщуватися на першому поверсі. Однак, цієї норми багато хто не дотримується. Також поліція продовжує виявляють об’єкти, які надають послуги без погодження з Міністерством соціальної політики, без внесення до державного реєстру надання соціальних послуг», – зазначила Наталія Найчук.

При перевірці пансіонатів, геріатричних закладів інспектори звертають увагу на забезпечення належних умов проживання громадян в установах, їх наповненість, дотримання правил пожежної безпеки, наявність установчих та інших юридичних документів.