Сьогодні, 15 червня, у Збаражі рятувальник місцевого ДСНС протаранив автомобіль дружини зниклого безвісти у боях воїна ЗСУ.

Це сталося по вулиці Данила Галицького біля приміщення Збаразького лісництва, повідомляє видання Тернополяни. Від проходження тесту на вміст алкоголю у крові рятувальник відмовився, у свою чергу він звинувачував жінку у неправильному кермуванні транспортним засобом.

Як розповідають “Тернополянам” свідки, сьогодні “Фіат Добло”, яким керував рятувальник Тернопільського обласного управління ДСНС Артем Сеник, на швидкості в’їхав у задню частину “Пежо” на польських номерах.

Як пише видання, Ситник поводився нахабно, незважаючи на те, що не дотримався дистанції. Він звинувачував жінку-водія у тому, що її транспортний засіб на польській реєстрації.

“Жінка отримала авто від свого чоловіка, який на початку війни повернувся з Польщі і пішов у військо захищати Україну, – додає “Тернополянам” свідок подій. – На жаль, наш земляк зараз вважається зниклим безвісти. Він пропав ще 25 травня 2022 року. Його доля невідома досі. Сімʼя користувалася автомобілем і нікому це не заважало до сьогодні. Рятувальник Артем Ситник, який є внутрішньо-переміщеною особою із Луганська, спровокував ДТП. Протаранив ззаду “Пежо”. При цьому чоловік звинувачував у всьому іншу сторону. На наших очах він відмовився від проходження тесту на алкоголь. Як сказали нам патрульні, цей чоловік вже вдруге за три дні має підозру у їзді в стані алкогольного спʼяніння”.