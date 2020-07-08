В Україні підвищили державну допомогу на дітей. Наразі в області перераховують виплати для 960 хлопців і дівчат, що перебувають під опікою. Також передбачене зростання допомоги для дітей з інвалідністю.

Перерахунок виплат на дітей відбувається автоматично без додаткових звернень чи заяв, – каже начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд. Розмір виплат залежить від віку і статусу дитини.

«Тепер розміри допомоги на дітей складатимуть: до 6 років, для дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням – 4 647,5 грн.; від 6 до 18 років – 5 795 грн. На дітей з інвалідністю до 6 років – 6 506,5 грн, від 6 до 18 років – 8 113 грн. Розмір виплати також залежить від отриманих на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства».

Додамо, зростання виплат на дітей передбачене збільшення прожиткового мінімуму.

Софія Романська