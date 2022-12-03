На Тернопільщині провели перепоховання 10 вояків УПА. Історики та археологи ексгумували рештки героїв в селі Лідихів Почаївської громади.

Рештки бійців знайшли у братській могилі на глибині півметра. Наймолодшому з них було приблизно 15-17 років, найстаршому – 35.

“Минуло майже 80 років. Але їхній подвиг великий, і ми маємо гідно вшанувати їх. А також наше завдання — передати пам’ять про них наступним поколінням. Зараз ми боремося з тим самим ворогом. Розуміємо, як важливо і необхідно пам’ятати нашу історію. І також усвідомлюємо, яка велика ціна незалежності, і як необхідно нам зараз перемогти”, – каже історик Іван Островський.

За результатами досліджень, вояки УПА загинули в бою з НКВС. Також науковцям вдалося вияснити, що полеглі є вихідцями з трьох областей, а саме — Тернопільської, Львівської та Рівненської. Бій, у якому загинули воїни УПА, відбувся восени 1944 року.