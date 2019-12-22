Останки 14 повстанців перепоховали у Шумську Їхні імена невідомі, проте вони вирішили захищати Україну і віддали за неї своє життя. У Шумську перепоховали останки 14 воїнів УПА, учасників збройного підпілля ОУН. Масове поховання членів ОУН та вояків УПА розкопали в околицях Шумська ще влітку 2018-го. Про те, що це вояки УПА свідчать знайдені ґудзики з одностроїв німецької та радянської армій, а також ґудзики з цивільного одягу, ножик, хрестик та інші тодішні атрибути. Дослідники припускають, що захоронення з’явилось, у 1946-1947 роках.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50