Їхні імена невідомі, проте вони вирішили захищати Україну і віддали за неї своє життя.
У Шумську перепоховали останки 14 воїнів УПА, учасників збройного підпілля ОУН, повідомляють Т1 Новини.
Масове поховання членів ОУН та вояків УПА розкопали в околицях Шумська ще влітку 2018-го. Про те, що це вояки УПА, свідчать знайдені ґудзики з одностроїв німецької та радянської армій, а також ґудзики з цивільного одягу, ножик, хрестик та інші тодішні атрибути.
Дослідники припускають, що захоронення з’явилось у 1946-1947 роках.