Нещастя трапилося у середу, 4 вересня, близько 22 години у полі в селі Лопушне Кременецького району.

За даними поліції, 50-річний місцевий житель не впорався з керуванням трактора, рухаючись ґрунтовою дорогою, та допустив перекидання транспортного засобу. Від отриманих тілесних ушкоджень кермувальник загинув на місці події.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.