У Козівському районі службовий поліцейський автомобіль потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

На щастя, ніхто не постраждав, лише транспорт зазнав незначних механічних ушкоджень.

За словами начальника Козівського відділення поліції Артема Колодія, дільничний району повертався з одного із сіл. В автомобілі крім нього були слідчі та жінки – очевидці щодо кримінального правопорушення. В якийсь момент одній із жінок стало погано і водій відволікся на неї. В результаті, автівка заїхала на мокру траву, а після цього опинилася в кюветі.

Дана подія внесена в журнал єдиного обліку, повідомляють у поліції.