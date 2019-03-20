На перегоні Прошова-Микулинці дизель-поїзд, який курсував за маршрутом Тернопіль-Заліщики, трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Як повідомляють у поліції, дев’ятнадцятого березня близько 20:30 середній вагон потяга перекинувся. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та бригада Тернопільського локомотивного депо.

За попередніми даними, у дизель-поїзді було три пасажирських вагони. В якийсь момент передня пара коліс середнього вагону зійшла з рейок.

На момент аварії у вагонах перебувало близько п’ятдесяти пасажирів. На щастя, люди у даній автопригоді не постраждали. Усіх пасажирів пересадили в перший вагон і поїзд продовжив рух до станції “Заліщики”.

На місці ДТП поїзд простояв приблизно 30 хвилин. Під час огляду на рейках експерти виявили подряпину бетонних шпал довжиною 160 метрів.

За даним фактом триває перевірка і встановлюються остаточні причини аварії.