Травми в результаті перекидання квадроциклу отримав тридцятисемирічний житель села Сухостав Гусятинського району.

19 жовтня близько другої години ночі чоловік потрапив в ДТП у селі Мшанець Теребовлянського району, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій транспортного засобу БАГІ POLARIS RANGER, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече під час повороту ліворуч не впорався з керуванням і авто перекинулося. В результаті падіння травми отримав пасажир. У чоловіка – забій грудної клітки, закритий перелом ключиці.

Причини автопригоди встановлюють правоохоронці.