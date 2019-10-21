Травми в результаті перекидання квадроциклу отримав тридцятисемирічний житель села Сухостав Гусятинського району.
19 жовтня близько другої години ночі чоловік потрапив в ДТП у селі Мшанець Теребовлянського району, повідомляють у поліції.
При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій транспортного засобу БАГІ POLARIS RANGER, на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече під час повороту ліворуч не впорався з керуванням і авто перекинулося. В результаті падіння травми отримав пасажир. У чоловіка – забій грудної клітки, закритий перелом ключиці.
Причини автопригоди встановлюють правоохоронці.