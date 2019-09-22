Трагедія сталася 20 вересня по полудні у селі Івачів Горішній Тернопільського району.

На місцевому ставі, орієнтовно за 50 метрів від берега, перекинувся човен, у якому перебувало двоє чоловік.

Як повідомляють у ДСНС, одного потерпілого витягли на берег місцеві мешканці. Його в шоковому стані передано працівникам екстреної медичної допомоги. На жаль, інший потерпілий зник під водою. На місце надзвичайної події було направлено водолазно-рятувальне відділення і розпочато пошукові заходи.

Із настанням темної пори доби водолази припинили пошуки, відновивши їх наступного дня. Близько 10-ї тіло утопленика знайшли та доправили на берег.

Для більш ефективного пошуку зниклого було залучено працівників громадської організації “Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля». Вони за допомогою сучасного плавзасобу, що обладнаний засобами ехолокації, проводили сканування дна акваторії. Це дало можливість для швидкого охоплення території.

Загалом до пошукових робіт було залучено 5 одиниць спеціальної техніки, 20 чоловік особового складу, два плавзасоби та один човен громадської організації.