Дорожньо-транспортна пригода трапилася в Кременці у вівторок, 13 серпня, близько 19 години.

Як повідомляють у поліції, 29-річна місцева жителька не впоралася з керуванням автомобіля марки «Renault Kangoo» та наїхала на насип землі на узбіччі дороги, внаслідок чого автівка перекинулася.

В салоні окрім кермувальниці перебувало троє людей. Найбільше постраждала 30-річна пасажирка, яка сиділа на передньому сидінні. Її госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.