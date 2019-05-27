Напівпричіп DAF перекинувся неподалік села Ланівці на Борщівщині.

Про це повідомляють у ДСНС, передає TV-4.

Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників 27 травня о 04:50 від працівників поліції. Вони розповіли, що на автодорозі Т-20-02 «Тернопіль – Скалат – Жванець», поблизу с. Ланівці Борщівського району перекинувся водій напівпричепу DAF. Він перевозив цистерну зі скрапленим газом – пропан-бутан. Кермувальник не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги та допустив перекидання автомобіля.

Працівники поліції перекрили проїжджу частину дороги та організовали об’їзд місця ДТП на безпечній відстані.

З метою забезпечення пожежної безпеки, до місця події направлено черговий караул 8-ї ДПРЧ та мобільну оперативну групу Борщівського районного відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Явні ознаки витоку газу із цистерни відсутні. Водія транспортного засобу з травмами різного ступеня важкості шпиталізовано до Борщівської центральної районної клінічної лікарні.