Нічні заморозки передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині. Вдень температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. За інформацією обласного гідрометеоцентру, обійдеться без опадів.

Тенденція до похолодання у західному регіоні зберігатиметься, – каже синоптик Наталка Діденко. Не покидатимуть нашого краю і тумани.

«Антициклон і завтра, і післязавтра, і до кінця тижня, як мінімум, буде визначати погоду. Тобто, ніяких серйозних дощів чи снігів не передбачається. У нічні години температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла, а вдень буде не вище +3 +9 градусів. Подекуди тинятимуться тумани, вони нікуди не щезають – це якраз їхній сезон. Надалі похолодання зміцниться, антициклональний характер погоди втримається, буде без опадів, з періодичними туманами».

За попередніми прогнозами синоптиків, ближче до вихідних похолодання на Тернопільщині посилиться. Однак опадів у найближчому майбутньому не передбачають.