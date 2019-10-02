Майже літнє тепло передбачають метеорологи другого жовтня на Тернопільщині. Стовпчики термометрів вдень сягатимуть 24 градусів вище нуля.

Упродовж доби обійдеться без опадів, але вже незабаром повернуться і дощі, і холоди. Тож наразі варто насолоджуватися теплом.

2 жовтня в Україні буде унікальний синоптичний день, – повідомила синоптик Наталка Діденко. В усіх регіонах України буде і сонячно, і тепло.

«Уся Україна, без винятку, належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря – краще не буває – очікується в межах +19+24 градусів. Єдине, що може порушити цю ідилію круглощокого низенького сонця з високими градусами – поривчастий вітер. Вже 3-го жовтня на Заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість України».

Отже, поки радять насолоджуватися теплом. Адже дощі і холоди вже на порозі.

Софія Романська