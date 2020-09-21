Протягом тижня на Тернопільщині буде тепло і сонячно.

За прогнозами синоптиків, денні температурні показники коливатимуться від 22 до 23 градусів тепла. Переважно зберігатиметься суха погода, втім, про осінь нагадуватимуть ранкові тумани.

Мінлива хмарність, різкі перепади денних і нічних температурних показників, відсутність опадів — такі погодні умови передбачають цього тижня на Тернопільщині. Синоптична ситуація нагадуватиме класичне “бабине” літо, але не обійдеться і без сюрпризів.

“Атмосфера натрудилась недавно, витираючи дощем літню пилюку, легенько підштовхнула заморозками чи просто дуже низькою температурою повітря тих, хто збирався чекати визрівання помідорів до мінімум Миколая і, задоволена, прилягла відпочити. До кінця тижня в Україні буде тепло, сухо, багато сонця. Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут – головний вже і ще холодними чи прохолодними ночами, а у денні години очікується +20+26 градусів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, останніми днями вересня до регіону “увірветься” похолодання. Зниження температурних показників супроводжуватиметься дощами та сильним вітром.

Софія Романська