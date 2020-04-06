Цього тижня на Тернопільщині буде тепло і сонячно.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів сягатимуть п’ятнадцяти градусів вище нуля, нічні температурні показники теж залишатимуться плюсовими.

Тенденція щодо підвищення температури повітря зберігатиметься протягом тижня, – зазначають метеорологи. До п’ятниці обійдеться без дощів.

“По Тернополю та області зберігатиметься ясна погода, місцями ймовірна мінлива хмарність. Обійдеться без опадів, вітер змінних напрямків. Денні температурні показники коливатимуться від 11 до 15 градусів тепла, вночі: 4 — 2 градуси вище нуля. Погодні умови в регіоні зумовлюватиме антициклон”.

За прогнозами синоптиків, на Благовіщення 7 квітня стовпчики термометрів сягатимуть 18 градусів вище нуля, а місцями в області буде ще тепліше. У найближчих прогнозах синоптиків — опадів немає.

Софія Романська