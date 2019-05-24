Досить теплу погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині.

Стовпчики термометрів сягатимуть двадцяти трьох градусів тепла. Однак без дощів не обійдеться, а місцями пройдуть сильні грози.

«24 травня буде тепло і навіть дуже тепло, але знову – з дощами. Волога погода з грозами, подекуди із шквалами та градом охопить більшість областей. Це не означає, що литиме, як у тропіках, день і ніч, сонце також порадує, проте парасолі візьміть і грозу перечекайте у безпечному місці. Температура повітря вдень досягне +21+27 градусів, на Заході буде нижче, +17+23 градуси. Поки що стійкого сухого періоду не видно, періодичні дощі з грозами – залишаються», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, цими вихідними на Тернопільщині також буде досить тепло. Втім, ймовірність опадів залишається високою.

Софія Романська