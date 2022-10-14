Теплі осінні вихідні передбачають на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів вдень підвищуватимуться до 17-18 градусів тепла. Втім, ночі будуть прохолодними, температура повітря опускатиметься до 2 градусів тепла.

У західному регіоні домінує антициклон. Відтак на Тернопільщині опадів поки що не передбачають. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вихідними та на початку нового тижня Тернопільщина ще перебуватиме під дією антициклону.

«Передбачається тепла погода та без опадів. 15 жовтня буде малохмарно, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º, вдень 12 – 17º тепла. У понеділок 17 жовтня теж буде малохмарно та без опадів, вітер південно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7º, вдень стовпчики термометрів підвищуватимуться до 21º тепла».

За попередніми прогнозами, бабине літо тішитиме жителів краю до середи, а далі синоптики обіцяють дощі та похолодання.