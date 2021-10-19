«Градусні гойдалки» можливі цього тижня на Тернопільщині. За інформацією Укргідрометеоцентру, цими днями спостерігатиметься тепла погода, а далі прийде похолодання.

Погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон. Втім, ближче до вихідних заходитиме холодне арктичне повітря, яке принесе похолодання.

«Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище +7+12 градусів, а вночі до невеликих “мінусів”. Із середи, з 20-го жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15 +18 градусів! Але вже 23-го жовтня, поступово, починаючи із західних областей, почне заходити справжнє холодне повітря. А вже вихідними, особливо в неділю, 24-го жовтня, холодне важке повітря розбудить нас від солодких теплих снів – почнеться суттєве похолодання. Тиждень буде цікавим, але прогнозованим», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, кінець жовтня буде холодним. У краї почастішають нічні заморозки, також відчуття холоду додаватимуть сильні вітри.