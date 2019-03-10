На Тернопільщині передбачають сильні вітри

10/03/2019 Розмір тексту:

З 10-го березня на Тернопільщину прийде похолодання, – попереджають метеорологи. Температурні показники знижуватимуться до п’яти градусів тепла вдень. Також по всій території регіону ймовірні сильні вітри.

Окрім похолодання, в регіоні пройдуть дощі, а місцями ймовірний мокрий сніг, – каже синоптик Наталка Діденко. Відтак жителям краю радять готувати парасолі і теплий одяг.

«10-го березня погода в Україні зміниться. Вітер посилиться до штормових значень, відчуємо себе, як на березі Атлантичного океану. Будьте обережними! Прийде похолодання. Вдень +5+9 градусів. З’являться дощі і навіть на північному заході подекуди мокрий сніг. Зміна погоди перейде на наступний тиждень – він буде холодним», – розповідає Наталка Діденко.

Весняне тепло повернеться, – додають метеорологи. Але станеться це не раніше середини березня. Відтак упродовж наступного тижня доведеться тепло одягатися.

Софія Романська