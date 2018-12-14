На Тернопільщині передбачають сильні снігопади і штормовий вітер

14/12/2018 Розмір тексту:

Цими днями Тернопільщину засипатиме снігом. Внаслідок активного циклону опади охоплять всю територію регіону. Разом із снігопадами жителям області дошкулятиме штормовий вітер. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться навколо нуля.

Мокрий сніг, нічні заморозки, ожеледиця на автошляхах, – такі погодні умови передбачають метеорологи упродовж доби на Тернопільщині. Стовпчики термометрів коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса.

«14 грудня циклон вже буде старішим, але вперто триматиметься. У п`ятницю сніг та мокрий сніг очікується на Заході. Температура повітря поки що залишається без змін – близько нуля, з невеликими коливаннями. 15-го грудня в Україні похолодає до невеликих морозів. Опади поступово припиняться. 16 грудня на Заході України потепліє, проте разом із потеплінням туди прийдуть сильні опади та штормовий вітер. На решті території у неділю буде сухо та вітряно», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами метеорологів, у другій половині грудня на Тернопільщині поступово холоднішатиме. Метеорологи радять готуватися до справжньої зимової погоди: з морозами та снігопадами.

Софія Романська