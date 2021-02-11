Попередження про небезпечні метеорологічні явища оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, у краї очікується ожеледь, налипання мокрого снігу. Вдень можливий значний сніг, хуртовини, сильний вітер, місцями його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Наразі сніговий покрив в області зберігається на рівні 20 см. Синоптики передбачають його подальше зростання. Щодо температурних показників, то вони протягом тижня зберігатимуть тенденцію до зниження. Наприкінці тижня передбачають до 15 градусів морозу.

«Південний циклон знову ускладнить погоду в більшості областей України. Спостерігатиметься сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, рвучкий вітер. Фаза опадів залежатиме від температури повітря. 11-го лютого в Україні очікується протягом дня -4 +3 градуси, вночі -7 -9 градусів. 12-го лютого циклон Volker ще погуляє в Україні, а 13-го лютого атмосфера на його місце призначить сильні морози – до нас прийде істотне похолодання».

Отже, наприкінці тижня на Тернопільщину нагрянуть значні морози. Місцями у регіоні стовпчики термометрів знижуватимуться до -17.