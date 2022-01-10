Справжню зимову погоду передбачають цього тижня на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, температурні показники знижуватимуться до 10 градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Відтак жителів краю попереджають про перший рівень небезпечності — жовтий.

Як повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, в регіоні 10 січня вночі та вранці очікується місцями туман видимістю 200 – 500 м, ожеледь. 10 – 12 січня на дорогах утворюватиметься ожеледиця. “Денної пори у західних областях опади припинятимуться. Температура повітря опускатиметься вночі -2-6 градусів. Перша половина цього тижня принесе в Україну істотні морози, але значних опадів далі не передбачається”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції з похолодання на Тернопільщині далі посилюватимуться. Стовпчики термометрів вночі періодично знижуватимуться до десяти градусів морозу. Відтак наявний сніговий покрив у регіоні зберігатиметься.