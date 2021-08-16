Спекотний тиждень передбачають синоптики на Тернопільщині. За прогнозами Укргідрометеоцентру, стовпчики термометрів вдень перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Зберігатиметься суха та сонячна погода.

Метеорологічні умови у краї зумовлюватиме антициклон. Через його вплив температурні показники зберігатимуть тенденцію до підвищення.

“Почне в Україну заходити спека. Протягом неділі максимальна температура повітря впритул підбереться до +30 і вище. Очікується +26 +32 градуси. У понеділок-вівторок спека в Україні посилиться, +29 +34, місцями до +33 +36 градусів. Послаблення спеки передбачається з середи. Збільшення опадів можливе 18-го серпня. 15-го серпня дощі якісь серйозні – навряд, лише подекуди ввечері в західній частині пройдуть локальні грозові дощі”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, середина липня даруватиме справжню літню погоду. Втім, про швидкий прихід осені нагадуватимуть нічні температурні показники. Вони опускатимуться до 15-16 градусів тепла.