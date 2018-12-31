Новий рік Тернопільщина зустріне з дощами і мокрим снігом

31/12/2018 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають метеорологи до Нового року на Тернопільщині. По всій території регіону не обійдеться без опадів. За прогнозами метеорологів, упродовж доби дощитиме, місцями можливий мокрий сніг.

Дошкулятиме жителям краю ожеледиця, яка утворюватиметься внаслідок перепадів температурних показників. Оскільки вдень спостерігатиметься переважно плюсова температура повітря, а вночі можливі невеликі заморозки.

«Упродовж доби на заході переважатиме волога погода. Періодичні дощ та сніг, хоча й невеликі. На дорогах або слизько, або дуже слизько. Температура повітря найближчої ночі -1 -6 градусів. Завтра вдень 0 – 3 градуси морозу. У західних областях та на Півдні України вночі від 3 морозу до 3 градусів тепла, вдень 0+5 градусів», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

А на початку січня на Тернопільщині істотно похолоднішає. Також випаде більше снігу. «Зберігатиметься в основному мінусова температура повітря. Невеликий сніг найбільш ймовірний у західних, північних та центральних областях», – додає Наталка Діденко.

За словами синоптиків, з початку січня у більшості регіонів України, в тому числі і на Тернопільщині істотно похолоднішає. Можливі снігопади, посилення вітру та сильні нічні морози.

Софія Романська