На Тернопільщині передбачають снігопади і завірюхи

26/12/2018 Розмір тексту:

Атмосферні фронти наближаються на Тернопільщину, – попередила синоптик Наталка Діденко. У західному регіоні передбачають чергові снігопади і завірюхи. Окрім цього, дошкулятиме сильний вітер, а стовпчики термометрів місцями знижуватимуться до нуля.

Справжню зимову погоду передбачають метеорологи у передноворічний тиждень. На Тернопільщину йде холоднеча.

«Найближчої ночі циклон ще проявиться, але все ж поступово зміщуватиметься у північно-східному напрямку.

26 грудня у західних, північних областях, а до кінця доби середи у більшості областей України знову посипле снігом, посилиться вітер, підвиватимуть хуртовини. На Заході сніг змішуватиметься із мокрим снігом та подекуди дощем. Вітер буде західного та північно-західного напрямку, помірний, до сильного. Температура повітря.

Хто хоче морозу – будь ласка. Найближчої ночі очікується -2-9 градусів», – розповіла Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами щодо Новорічної ночі: домінуватимуть на Тернопільщині опади. За словами метеорологів, можливі незначні заморозки.

Софія Романська