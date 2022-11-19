На Тернопільщині передбачають снігопади і сильні морози

Цими днями погоду на Тернопільщині визначатимуть атмосферні фронти від циклону півдня. За прогнозами синоптиків, вдень у краї спостерігатимуться снігопади, а вночі температурні показники знижуватимуться до 8 градусів морозу.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільщину цими днями охопить похмура погода.

“Вночі обійдеться без істотних опадів. Вранці та вдень спостерігатимуться опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вранці та вдень місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, можлива ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла”.

Через ожеледицю та снігопади у краї оголосили штормове попередження. Синоптики попереджають про перший рівень небезпечності. Зокрема, можлива несприятлива ситуація на автошляхах.