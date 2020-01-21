Сильний вітер принесе на Тернопільщину снігопади. За прогнозами синоптика Наталки Діденко, хуртовини ймовірні 22 – 23 січня. Через перепади температурних показників на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Упродовж доби на Тернопільщині пориви західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, – повідомляє обласний гідрометеоцентр. Ускладнюватиме ситуацію ожеледиця на автошляхах.

«Поки що антициклонічний характер погоди втримається, і тому суттєвих опадів завтра не передбачається. Починає поступово перебудовуватися атмосфера, вплив атлантичного антициклону послаблюється, а потужного північного циклону посилюється. Тому понеділковий невеликий сніг, ще й завдяки невеликим `мінусам`, виявився `предтечею` найближчих опадів, які очікується в Україні 22-23 січня. У середу-четвер в Україні очікується сильний вітер! Температура повітря у вівторок коливатиметься в межах 0-4 градусів тепла, на Заході подекуди до +4+6 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, від середи на Тернопільщині передбачають повернення справжньої зимової погоди. Ймовірні невеликі хуртовини та морози вночі.

Софія Романська