Протягом доби на Тернопільщині буде спекотно. Стовпчики термометрів місцями перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Втім, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень можливі короткочасні дощі та грози. А от температурні показники вночі опускатимуться до 13 градусів тепла, а вдень підвищуватимуться до 31 градуса тепла. Триватиме спекотна погода майже до кінця тижня, – каже синоптик Наталка Діденко. Трохи прохолоди принесуть дощі та грози.

«В Україну повертається спека, а також дощі в західні області.

Температура повітря завтра, 18-го серпня, протягом дня підніметься до +27 +32 градусів. Переважатиме суха погода, лише хвіст атмосферного фронту черкне локальними дощами. В західних областях України пройдуть суттєвіші дощі, прогримлять грози, подекуди навіть можливі зливи та шквали. Дощі зумовлять трохи нижчу температуру повітря. Хоча спекотна погода переважатиме».

За попередніми прогнозами синоптиків, спека дещо послабне у другій половині тижня.

Софія Романська