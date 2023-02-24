Ранню весну передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, відчутне потепління прийде вже з березня. Втім, почастішають дощі, а також можливі сильні вітри.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Білоруссю.

«Буде хмарно з проясненнями. Вночі без обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі дощі, подекуди з мокрим снігом. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5º тепла, вдень 5 – 10º тепла. Попередження про метеорологічні явища – 25 лютого вдень місцями пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с».

За попередніми прогнозами, останніми днями лютого спостерігатиметься мінлива погода.

«Температура повітря буде високою – протягом дня +7+14 градусів. Знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків! Переважатиме в суботу волога погода з періодичними дощами. Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Синоптики попереджають: погода цими днями буде вологою. Це може позначитися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних краян.