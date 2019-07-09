Другий тиждень липня подарує свіжість та дощі, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Похолоднішає в усіх регіонах України. Нічні температурні показники місцями знижуватимуться до восьми градусів тепла.

«Нічна температура повітря становитиме +9 +13 градусів, подекуди +8+10 градусів. Протягом дня очікується +18 +23 градуси. Практично скрізь посвіжіє. Тому тепліші светрики, піджачки і навіть легкі пуховики – зовсім не жарти. Особливо, якщо йдеться про ніч, ранок, вечірні години. А надалі періодичні дощі охоплять всю Україну. Опади, щоправда, чергуватимуться із проясненнями, все ж – літо», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, цього тижня жителям Тернопільщини радять готувати теплий одяг і не забувати парасолі. За попередніми прогнозами метеорологів, літнє тепло повернеться у другій половині липня.

Софія Романська