Цього тижня на Тернопільщині буде прохолодно.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, температурні показники суттєво знизяться із середини тижня. Також залишатиметься високою ймовірність опадів: спостерігатимуться дощі та грози, які супроводжуватимуться сильним вітром.

Мінлива хмарність, тенденція до зниження температурних показників, пориви вітру, – такі погодні умови передбачають синоптики найближчими днями на Тернопільщині. Однак впродовж доби зберігатиметься відносно тепла погода.

“У західних областях дощів 4-го травня буде найменше, а прояснень найбільше. І, до речі, температура повітря на Заході України очікується найнижчою, вдень +10 +16 градусів, плюс – сильний вітер. Вітер з південно-східного поступово переходитиме на північно-західний, бо вже у вівторок похолодає на значній частині території України. У вівторок-середу похолодає. Так що сьогодні грійтеся і слухайте пташок, які так колоратурно-сопранно нам виспівують”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, суттєве потепління прийде на Тернопільщину у другій половині травня.

Софія Романська