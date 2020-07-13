Цього тижня на Тернопільщині буде прохолодно.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у західному регіоні зберігатиметься високою ймовірність дощів. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 19 до 21 градуса тепла.

Погодні умови на Тернопільщині цими днями зумовлюватиме атмосферний фронт, який приніс значне похолодання до нашого краю. Завтра денної пори буде тепліше, ніж сьогодні. Втім, температурний максимум становитиме лише двадцять один градус тепла.

“Атмосферний фронт суне Україною. Вже за фронтом температура опустилася до +12 градусів. Вздовж смуги ллє, гримить і спостерігаються подекуди шквали. 13-го липня локальні грозові дощі йтимуть практично повсюди. Похолодає на Заході до +12 +20 градусів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, упродовж тижня на Тернопільщині зберігатиметься прохолодна погода, подекуди дощитиме. Втім, від середи температурні показники поступово підвищуватимуться.

Софія Романська