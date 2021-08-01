Серпень приніс на Тернопільщину дощі. За прогнозами синоптиків, погода цими днями у регіоні буде мінливою. Унаслідок опадів відчутно знизяться температурні показники.

Погоду на Тернопільщині цього тижня зумовлюватиме циклон з атмосферними фронтами. Відтак у краї далі можливі дощі та грози, а місцями — шквали та сильний вітер.

“Циклон з атмосферними фронтами зараз крутиться над Польщею та Словаччиною, дощі з грозами закидає ще й на Угорщину. Циклон має ім’я Гвідо. Атмосферний фронт цього Гвідо зачепить грозовими дощами західні області України. У західних областях повітря буде свіжішим на кілька градусів, +26 +30 градусів. Місцями можливі короткочасні дощі та грози”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, останній літній місяць розпочнеться з невеликого похолодання. Втім, далі високі температурні показники повернуться.