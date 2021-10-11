На Тернопільщині передбачають прохолодний та дощовий тиждень

Цього тижня на Тернопільщину прийдуть дощі та похолодання.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться від 6 до 11 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів знижуватимуться до нуля. Додаватимуть холоду дощі, які почастішають цими днями у регіоні.

Вночі та вранці Тернопільщину огортатимуть тумани. Періодично дошкулятимуть сильні вітри. Загалом погода буде некомфортною та зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників.

“Передбачається прохолодний та вологий тиждень. Періодично набігатимуть хмари. Із нечисленних жовтневих метеорологічних розваг для нас — тумани. Ночі залишаються холодними. Денна температура повітря не сильно встигатиме нагрівати приміщення, максимально очікується +11 градусів. Поки що середня добова температура повітря балансуватиме на синоптичному лезі для увімкнення опалення. Потрібно підряд не менше трьох діб із середньою добовою температурою повітря +8 градусів”, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, далі тенденції із похолоданням посилюватимуться. Також до регіону наближається хвиля дощів.