На Тернопільщині цими днями похолоднішає. За прогнозами синоптиків, температурні показники знизяться до 23-25 градусів тепла. Переважно зберігатиметься суха погода, втім, подекуди пройдуть дощі та грози.

Спека послабиться по всій території регіону. Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вітер – північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі опускатиметься до 14 тепла, вдень коливатиметься на рівні 24 – 25 градусів тепла.

“Головна новина вівторка – послаблення спеки за холодним фронтом у більшості областей України. Температура повітря 3-го серпня протягом дня дозволить спокійніше пересуватися вулицями, а не стрибати від тіні до тіні та швидко під кондиціонер – передбачається +25+28 градусів. З нюансами: у західних областях вдень +22+27 градусів. З середи побільшає шансів у короткочасних періодичних дощів з грозами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, погода цього тижня на Тернопільщині біде мінливою. Через перепади температурних показників у жителів краю може погіршуватися самопочуття.