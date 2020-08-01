Вихідні на Тернопільщині будуть прохолодними. Літня свіжість охопить всю територію регіону. Подекуди можливі грозові дощі.

Серпень принесе до західного регіону значну порцію холоду. У суботу денні температурні показники опустяться до двадцяти градусів тепла, в неділю на кілька градусів буде тепліше. Повернення літнього тепла обіцяють наступного тижня.

“Літо закінчило школу в червні, понабивало грозами, паводками та смерчами гулі веселої безтурботної юності, у липні посоліднішало, обзавелося розкішними садками, небом з білими хмарками, спекою, холодочком, звикло до роботи і до нарешті розумних відпусток. 1-го серпня в Україні короткочасні грозові дощі ймовірні періодично повсюди. Максимальна температура повітря приб’є нещодавню спеку до +22 градусів. У неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, серпень розпочнеться з невеликого похолодання. Втім, через лічені дні тепло повернеться. Далі синоптики передбачають чимало спекотних днів.

Софія Романська