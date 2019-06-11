Спекотна погода охопить більшість регіонів України. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть понад тридцять градусів вище нуля, – повідомила синоптик Наталка Діденко. А в час-пік ймовірно до тридцяти чотирьох тепла.

Попри спеку дощі з Тернопільщиною не прощаються, – каже Наталка Діденко. Упродовж доби в регіоні ймовірні сильні грози та град.

«Дощі з грозами пройдуть у західних областях, подекуди очікуються на півночі, а також є ймовірність дощів в Криму. На решті території переважатиме суха повітряна маса. Під час гроз можливі сильні зливи, шквали та навіть град. Температура повітря буде високою практично впродовж усього тижня. У денні години вона досягатиме +28+32 градусів, місцями +30+34 градуси».

У період високих температурних показників збільшуватиметься ймовірність пожеж. Відтак жителів крають просять не жартувати з вогнем.

Софія Романська