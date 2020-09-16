Температура повітря у середу на Тернопільщині сягатиме тридцятиградусної позначки, а місцями перевищуватиме її. Як запевнили синоптики, обійдеться без опадів. Втім, нічні температурні показники опускатимуться до дев’яти градусів тепла.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, протягом доби на Тернопільщині буде малохмарно. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер південний, 3 – 8 м/с. Температура вночі: 9 – 14 градусів тепла, вдень: 25 – 30 тепла. Як розповіла синоптик Наталка Діденко, 17-го вересня із заходу Європи прийде атмосферний фронт, який принесе дощі на Захід.

«У тилу фронту пошириться холодне повітря: температура повітря знизиться вже у четвер в західних областях, а впродовж 18 – 19 вересня – у більшості областей України. Очікується усього +12 +17 градусів. Ймовірність заморозків поки що прогностичні моделі на вихідні знизили, але не відмінили».

Ймовірно це останні спекотні дні цього року. Хоча після хвилі похолодання теж передбачають теплу погоду, правда уже обійдеться без спеки.

Софія Романська