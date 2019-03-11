На Тернопільщині передбачають похмурий тиждень

11/03/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині холоднішатиме, – попереджають метеорологи. Вони радять на цей тиждень витягувати з шафи теплий одяг. Оскільки температурні показники знижуватимуться, а також дошкулятиме сильний вітер. Місцями ймовірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Такі погодні перепади можуть негативно позначатися на самопочутті та здоров’ї метеозалежних людей, – каже синоптик Наталка Діденко. До регіону наближається циклон, який зумовлюватиме погодні умови найближчими днями.

«Понеділок лише відкриває цей тиждень складної погоди. 11 березня в Україні втримається сильний вітер із штормовими поривами. Циклон, який котитиметься по півночі, зачіпатиме нас дощами, а західні області навіть снігом. Температура у понеділок +4+9 градусів. Взагалі, тиждень буде холодним, тому у перший ряд знову висуваються суворі пуховики та високі товсті шапки.

У весни зіпсувався настрій».

За попередніми прогнозами метеорологів, потеплішає на Тернопільщині ближче до наступних вихідних.

Софія Романська