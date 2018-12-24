На Тернопільщині передбачають погодну “какофонію”

24/12/2018 Розмір тексту:

Останнього тижня грудня на Тернопільщині передбачають складні погодні умови. За прогнозами метеорологів, по всій території регіону можливі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Внаслідок температурних перепадів на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Упродовж доби температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до незначного плюса. Опади охоплять більшість регіонів України, – попереджає синоптик Наталка Діденко.

«24 грудня сніг і мокрий сніг присунуть на Захід. Вже ввечері 24 грудня та вночі 25 грудня жвавий вітряний циклон з південного заходу зумовить якусь просто синоптичну сніго-дощову какофонію. А пізніше у вівторок у більшості регіонів України спостерігатимуться сильні снігопади. Хто збирається в дорогу, візьміть це до уваги», – додає Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають водіїв і пішоходів про ускладнення погодних умов. Відтак без нагальної потреби просять у далеку дорогу не вирушати.

Софія Романська