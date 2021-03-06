По-зимовому холодні вихідні передбачають синоптики на Тернопільщині. Березень дещо поступився своїми правами холодній порі. Відтак у суботу та неділю температурні показники опускатимуться нижче нуля.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від незначного мінуса до плюса, місцями опади у вигляді дощу з мокрим снігом, – такі погодні умови цими днями передбачають синоптики на Тернопільщині. Хвиля похолодання протримається до середини наступного тижня.

“Сніг – вже в Україні! Вихідними буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме. Вітряно. Щоб серйозні опади — навряд”, – зазначила синоптик Наталка Діденко.

Отже, перша декада березня на Тернопільщині завершиться холодною погодою. Підвищений рівень вологості відчуття холоду лише посилюватиме, а також негативно впливатиме на самопочуття жителів краю. Більш теплої погоди радять чекати після десятого березня. Втім, синоптики передбачають майже до кінця місяця часті опади.