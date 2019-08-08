8 серпня в Україні очікується, з найближчої перспективи, пік температури повітря – 33 градуси тепла, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Втім, у західному регіоні не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть сильні грози.

Мінлива хмарність, високі температурні показники, дощі та грозі, – такі погодні умови спостерігатимуться упродовж доби на Тернопільщині. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться між 26 – 33 градуси тепла вдень.

«Атмосферний фронт зумовить у четвер короткочасні дощі у західних областях. А ось антициклон Zella з Чорного моря опиратиметься північному циклону і: по-перше – організує суху сонячну погоду в інших областях, а по-друге – їхнє протистояння, циклону та антициклону, стане причиною сильного вітру в Україні. Температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Ймовірні дощі, тож візьміть парасолі. Вітер – поривчастий, до сильного», – зазначає Наталка Діденко.

Отже, цими днями погодні умови на Тернопільщині характеризуватимуться спекою та сильним вітром.

Софія Романська