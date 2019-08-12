Пік спеки передбачають метеорологи цього тижня на Тернопільщині.

Місцями температурні показники перевищуватимуть тридцятиградусну позначку. Втім, не обійдеться і без дощів.

«Спека продовжує дмухати з південних широт.

Відтак початок тижня буде в Україні гарячим», – розповідає синоптик Наталка Діденко. «Протягом доби очікується +26 +32 градуси. З найближчої перспективи сильна спека очікується в Україні у вівторок. Надалі спека ще побуде на Півдні, Сході, у центральних областях, але до п‘ятниці поступово відтиснеться за межі України».

За прогнозами синоптиків, не оминатимуть Тернопільщину дощі. Подекуди пройдуть сильні грози та зливи. А ще місцями дошкулятиме сильний вітер. Втім, високі температурні показники зумовлюватимуть пожежну небезпеку. У такий період не можна розводити багаття просто неба, а особливо поблизу лісів, будинків чи посівів.

Софія Романська