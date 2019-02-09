На Тернопільщині передбачають морозяні, але сонячні вихідні
Морози повертаються на Тернопільщину. Цими вихідними в області передбачають до семи градусів нижче нуля, а місцями стовпчики термометрів знижуватимуться до десяти градусів нижче нуля. Проте наступного тижня тепло обіцяє повернутися.
Вихідними на Тернопільщині обійдеться без опадів, – каже синоптик Наталка Діденко. Проте з наступного тижня передбачають не лише вищі температурні показники, а й дощову погоду.
«Вихідними погода в Україні буде без особливих змін. Вночі – мороз: -2 -7, місцями -7 – 12 градусів, вдень або близько нуля, або 0+3 градуси..
Смуга підвищеного атмосферного тиску блокує і блокуватиме будь-які суттєві опади в Україні, лише аж турецький циклон закине трохи хмарності. Мороз посилить ожеледицю. У найближчому синоптичному майбутньому найскладнішим виявиться вівторок, 12 лютого – набіжать сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вітер посилиться до штормових значень. Врахуйте цей прогноз.
Поки що сухо та вночі морозно».
Софія Романська
Додати свій коментар
Головні новини
- Помер колишній архієпископ Тернопільський і Кременецький
- Кандидата-коміка у Тернополі представлятиме… комік
- “Досі залишається загадкою, чому Гройсман не вніс за три роки кандидатуру Уляни Супрун на затвердження”, – Михайло Головко
- На Теpнопільщині відзначили “Геpоїв споpтивного pоку – 2018”
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...