Арктичне повітря охопило Західну Україну. Упродовж доби температурні показники суттєво знизяться. На Тернопільщині передбачають майже зимову холоднечу.

Дошкулятиме жителям краю поривчастий штормовий вітер. У нічну пору можливі морози, а вдень не обійдеться і без опадів у вигляді мокрого снігу.

«Після теплого періоду в Україну зайшло арктичне повітря. Якщо ви будете виходити на вулицю, тепло одягніться. Вночі можливий мороз, вдень ледь вище нуля. Місцями в регіонах випадатиме сніг, а також можливий штормовий вітер», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Очевидно, що зима не повністю попрощалася з Тернопільщиною. Вихідні видалися надто холодними в усіх регіонах України. Втім, уже на початку тижня по області поступово теплішатиме. Тенденція щодо підвищення температурних показників зберігатиметься до наступних вихідних.

Софія Романська