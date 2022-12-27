На Тернопільщині передбачають майже весняну погоду

На Тернопільщину йде антициклон. За прогнозами синоптиків, у регіоні зберігатиметься здебільшого плюсова температура повітря. Втім, дошкулятимуть сильні вітри південно-західного напрямку, вночі пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 28 грудня на Тернопільщині переважатиме антициклональна погода.

«Буде похмуро, без істотних опадів. На дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер південно – західний, 7 – 12 м/с, вночі пориви 15 -20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0 – 5° тепла. Вночі пориви південно – західного вітру 15 – 20 м/с. В області оголошено попередження – перший рівень небезпечності».

За прогнозами метеорологів, Україна в середу опиниться під впливом потужної південної зони підвищеного атмосферного тиску. У західному регіоні домінуватиме волога погода.

«Волога погода супроводжуватиметься рвучким вітром західного напрямку, який часом досягатиме значень сильного. Тому не легковажте погодою, закутуйтесь щільніше, уважно паркуйтесь, уникаючи старих гіллястих дерев, білбордів, хитких конструкцій. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0+5 градусів. Завершення старого року і початок нового обіцяють бути теплими, без серйозних опадів, з температурою повітря +3 +9 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, грудень завершиться майже весняною погодою. Місцями стовпчики термометрів сягатимуть 10 градусів тепла.