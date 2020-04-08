Температурні показники на Тернопільщині місцями сягатимуть вище двадцятиградусної позначки. За прогнозами обласного гідрометеоцентру, по всій території регіону зберігатиметься суха та ясна погода.

Цими днями на Тернопільщині зберігатиметься тенденція щодо підвищення температурних показників, – зазначають в обласному гідрометеоцентрі. Опадів у регіоні не прогнозують, порівняно холодними будуть ночі: 2 – 6 градусів тепла.

«По області і Тернополі ймовірна мінлива хмарність. Північно-західний вітер від 3 – 8 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 16 до 20 градусів тепла».

Теперішні температурні показники дещо вищі від норми, характерної квітню. Втім, ближче до кінця тижня дещо похолоднішає, а також повернуться опади. «9-го квітня чудове квітневе тепло втримається, а ось 10-го квітня, у п`ятницю, до нас нарешті прийде вологий атмосферний фронт із такими довгоочікуваними дощами та невеликим похолоданням», – повідомила синоптик Наталка Діденко. Відтак вихідними у західному регіоні буде дещо прохолодніше.

Софія Романська