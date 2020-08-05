Середа на Тернопільщині буде спекотною. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів місцями перевищуватимуть тридцятиградусну позначку.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, у регіоні зберігатиметься сонячна суха погода. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Втім, наприкінці тижня атмосферний фронт принесе чергові метеорологічні зміни.

«У середу буде багато сонця і білих красивих купчастих хмар гарної погоди. Втім, далі до західної частини України підійде атмосферний фронт, тому там очікуються періодичні грозові дощі. Вночі опади та грози будуть більш інтенсивними, вдень ці дощі послабшають, але ймовірність залишиться. Там, де йтимуть дощі, температура повітря буде нижчою, +22 +26 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, цими днями жителі краю насолоджуватимуться справжньою літньою погодою. Ближче до вихідних метеорологічну ідилію можуть зіпсувати дощі та грози. Хоча опади будуть короткочасними і пройдуть лише подекуди в західному регіоні.

Софія Романська